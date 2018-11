En 51-årig lastbilchauffør er tirsdag aften blevet alvorligt forbrændt i en gaseksplosionsulykke.

Mens lastbilen var parkeret på Industrivej i Padborg lige nord for den dansk-tyske grænse eksploderede et gasblus pludselig, mens chaufføren var ved at lave mad inde i lastbilens førerhus.

Meldingen om ulykken indløb klokken 19.12, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Den 51-årige chauffør blev alvorligt forbrændt på sine hænder, arme og i ansigtet.

Han blev straks fløjet til et hospital i Flensburg. Her vil lastbilchaufføren modtage behandling for sine brandsår.

Politiet foretager sig ikke umiddelbart mere i sagen.

»Der er ikke noget, der tyder på, at det var andet end et uheld,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen.