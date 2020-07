På Klintholmvej ved Tjæreborg ligger en lastbilanhænger nu og spærre det hele. Bogstaveligt talt.

Det er slet ikke muligt for bilister at passere, og man må derfor finde en anden rute.

På Twitter oplyser Sydjyllands Politi, at man for nuværende ikke ved, hvornår der atter kan åbnes for trafik.

