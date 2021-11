En lastbilchauffør fik det formentlig dårligt, hvilket førte til, at lastbilen, han kørte i, væltede på en tilkørselsrampe til Holbækmotorvejen.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

'Lastbil er netop væltet på tilkørselsrampe 12 til Holbækmotorvejen i Roskilde,' står der i tweetet.

Føreren af lastbilen er kommet ud efter at være 'kastet rundt' inde i førerkabinen.

En lastbil er væltet ved en tilkørselsrampe til Holbækmotorvejen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En lastbil er væltet ved en tilkørselsrampe til Holbækmotorvejen. Foto: Presse-fotos.dk

»Der er en ambulance fremme på stedet til at tage sig af chaufføren. Som det ser ud nu, er der ikke tale om andet end lettere skrammer,« siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til B.T.

Personen er kørt på sygehuset til tjek.

Først lød meldingen, at der ikke var andre indblandede i ulykken, men klokken 9 kan politiet fortælle, at to personbiler også har været involveret i ulykken.

Politiet opfordrer til at give plads til redningskøretøjer, da der skal ryddes op stedet.

»Der er fokus på lastbilens dieseltanke, da der er risiko for lækage. Redningsmyndighederne er i gang, så der ikke løber noget hen i en nærliggende branddam,« lyder det fra Martin Bjerregaard.

Klokken 8.15 ankom brandvæsnet for at bjærge lastbilen, og klokken kvart i ni lød det, at det vil komme til at tage lang tid at få lastbilen fri.

På Køgevej nær ulykken er kun en vognbane spærret, oplyser politiet.

Køgevej ved Holbækmotorvejens til- og frakørsel ved Roskilde S er ikke påvirket af uheldet ifølge politiet.

Omkring klokken halv 9 er der sket endnu et uheld på en motorvej et helt andet sted i landet.

På rute 15 Herningmotorvejen er der melding om et uheld mellem afkørsel 39 HI-Park og 40 Hammerum i retning mod Herning.

Motorvejen er i skrivende stund helt spærret, og der er ingen tidshorisont på, hvornår den bliver åbnet igen, skriver Vejdirektoratet.