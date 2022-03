En lastbil står onsdag morgen op tværs af E20 Fynske motorvej.

Det skaber ifølge P4 Trafik kø.

»Kan passeres med forsigtighed, men vær forberedt på kø,« lyder det.

Lastbilen står mellem afkørslerne 55 (Årup) og 56 (Ejby) i retning mod Sjælland. Årsagen til hændelsen er ifølge mediet endnu ukendt her ved 8-tiden.

Politi er redningstjeneste er ankommet til stedet.

Og der er flere problemer på samme strækning.

For i samme retning er der nærmest samtidig sket et uheld mellem afkørslerne 52 (Odense SV) og 53 (Odense V), der ligeledes skaber kø og forlænget rejsetid. Her er der dog blevet ryddet op.

Opdateres …