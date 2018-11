Torsdag morgen slog mere end 30 bilister alarm efter at have spottet en slingrende lastbil på Midtjyske Motorvej. Den polske chauffør var så beruset, at han måtte hjælpes ud af lastbilen, da politiet fik ham standset efter 30 minutters kørsel med 5-10 km/t. på motorvejen.

Nu afslører politiet, hvor beruset den 58-årige polske lastbilchauffør var. Og lad det være sagt med det samme: Han havde ikke holdt sig til blot et par genstande.

»Målingen viste en promille på 2,5. Vi fik efterfølgende taget en blodprøve for at fastslå promillen mere præcist,« siger fagkoordinator ved Midt- og Vestjyllands Politis lokalstation i Herning Bent Smedegaard til B.T.

»Uanset hvad står chaufføren til en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år,« slår han fast.

Den 58-årige polske lastbilchaufførs langsomme og slingrende kørsel på motorvejen mellem Brande og Herning torsdag morgen var så uforsvarlig, at mange bilister følte sig nødsaget til at tage sagen i egen hånd.

Med havariblinket tændt trak flere af de over 30 bilister, som anmeldte lastbilchaufførens kørsel, ind foran eller bagved lastbilen for at få ham til at trække ind. De sagtnede endda farten, men det fik ikke chaufføren til at standse.

Han fortsatte med 5-10 km/t. ad motorvejen i en halv time, før politiet endelig fik ham standset og anholdt klokken 8.30 ved en tilkørselsvej nær Herning Centeret.

»Han var plakatfuld. Det må vi sige. Østeuropæiske chauffører kan godt være spirituspåvirkede. Det er vi stødt på før,« sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj torsdag til TV Midtvest.

Den polske lastbilchauffør er blevet løsladt, men han fik ikke lov til at sætte sig bag rattet i sin lastbil igen, da han forlod politistationen.

»Vi har beholdt hans lastvognstog. Det bliver afhentet af det danske speditørfirma, han var ansat hos,« siger Bent Smedegaard.

Chaufføren er sigtet for spirituskørsel, og der var heller ikke betalt vejafgift for lastbilen.

»Hvor stor en bøde han får, afhænger af, hvor høj hans promille var. Det bliver et sted mellem 10.000 og 20.000 kroner,« siger Bent Smedegaard.

Lastbilchaufførens farlige kørsel førte heldigvis ikke til ulykker, men det kunne være gået grueligt galt.

»Jeg kan kun rose de bilister, som fik chaufføren til at sagtne farten, så han ikke kunne skabe farlige situationer på motorvejen. Men man skal vide, hvad man gør, for det er i sig selv farligt, at der i det ene spor på en motorvej køres med så lav fart som 5-10 km/t.,« siger vagtchef Ole Vanghøj til B.T.