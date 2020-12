En lastbil påkørte søndag aften en motorvejsbro ved Esbjerg. Ingen kom alvorligt til skade, oplyser politiet.

Motorvej E20 ved Esbjerg blev søndag aften delvist spærret i østgående retning, efter at en lastbil påkørte en motorvejsbro.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet fik meldingen klokken 21.25. Uheldet fandt sted, fordi lastbilen var for høj til at komme under broen.

Ifølge politiet kom ingen til skade i forbindelse med ulykken, og motorvejen blev hurtigt genåbnet igen.

Syd- og Sønderjyllands politi oplyser desuden, at uheldet ikke gav anledning til kødannelser.

/ritzau/