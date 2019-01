En lastbil og en personbil er mandag aften involveret i en alvorligt færdselsulykke på hovedvej A13 mellem Haverslev og Aars i Nordjylland.

Personen i bilen er alvorligt tilskadekommen efter sammenstødet, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Uheldet er sket nær rundkørslen ved Roldvej, og rundkørslen er spærret for al trafik.

Lastbilen var ifølge Ritzau fyldt med kolonialvarer, der blev spredt ud over et stort område, og A13 er ved 22-tiden stadig spærret, mens der bliver ryddet op, og bilinspektøren foretager sine undersøgelser.

Politiet opfordrer til, at bilister, der skal i nordlig retning, benytter sig af omkørsel via rute 29. Bilister, der skal i sydlig retning kan benytte omkørsel ved rute 535.

Der er ingen tidshorisont på, hvornår rundkørslen genåbnes.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

Hovedvej A13 er helt spærret syd for rundkørslen ved Roldvej. Omkørsel oprettet. Dem der kører i nordlig retning: omkørsel via rute 29. Dem der kører i sydlig retning: omkørsel via rundkørsel ved rute 535. Vis hensyn og kør forsigtigt. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 28, 2019

