To personer er kommet alvorligt til skade som følge af den trafikulykke, der mandag morgen fandt sted på Rute 29, Aggersundvej, nord for Aars.

Der kørte en lastbil og en personbil sammen.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter:

»De to parter fra personbilen er nu på Aalborg Universitetshospital og har begge alvorlig personskade. Der er tale om en 67-årig mand og en 65-årig kvinde,« lyder det:

»Der er stadig afspærret på stedet og omkørsel på stedet. Der afventes en bilinspektør til undersøgelse af uheldet.«

Tidligere oplyste politiet, at de foreløbige oplysninger tydede på, at lastbilen var endt med at køre op bag i personbilen.

»Vejen er helt spærret, og politi og redning arbejder på stedet,« lød det tidligere fra politiet, som også er kommet med en opfordring til andre bilister på strækningen:

»Vis venligst hensyn.«

Efter cirka en times afspærring er der klokken 10.20 åbent for trafikken igen på Aggersundvej. Det skriver politiet på Twitter.