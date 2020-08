En lastbil har påkørt en personbil på E20 i sydgående retning mellem Vejle og Fredericia.

Man arbejder netop nu på at rydde stedet.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at ingen er kommet alvorligt til skade.

Ifølge Fredericia Dagblad blev føreren kørt til undersøgelse på skadestuen.

Billeder fra stedet viser, at lastbilen endte i rabatten efter at have påkørt bilen.

Ved en pressebriefing udtalte Sydøstjyllands Politi ifølge Fredericiaavisen, at personbilen, der blev påkørt, havde holdt i nødsporet:

»Vi fik en anmeldelse klokken 15:05 om et uheld i sydgående retning, hvor en lastbil og personbil var involveret. En kvinde holdt i nødsporet, da hun formentlig var løbet tør for benzin og hun blev påkørt bagfra af en lastbil, der havde en mandlig føre.«

