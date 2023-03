Lyt til artiklen

Det så voldsomt ud, da en lastbil onsdag morgen kørte galt nord for Viborg.

Og omstændighederne omkring ulykken lyder da også umiddelbart temmelig nervepirrende.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Andreas Bang Andersen, understreger dog, at situationen heldigvis ikke var så dramatisk, som det ført tegnede til.

»Klokken 06.27 i morges får vi et opkald fra en lastbilchauffør, som kører ved Tjele. Han fortæller, at der er en fejl på hans køretøj, som gør, at han ikke længere kan styre lastbilen.«

Kort efter kørte han af kørebanen og ramte autoværnet, hvorefter lastbilen væltede om i grøften på Rute 13 ved Løvel.

»Ingen kom noget til, og chaufføren klarede den også,« lyder det fra vagtchefen.

Han tilføjer, at trafikken ikke længere er påvirket af uheldet.