Helsingørmotorvejen var onsdag spærret for trafik ved Jægersborg i retning mod Helsingør. Vejen er genåbnet.

En lastbil viste sig onsdag morgen at være lidt for høj til at køre under en togbro på Helsingørmotorvejen.

Derfor sad lastbilen fast under togbroen. Det spærrede i en times tid for trafikken på motorvejen i retning mod Helsingør mellem frakørsel 6 Jægersborg Station og frakørsel 7 Jægersborgvej.

Lidt efter klokken 10 var lastbilen fjernet. Dermed kunne der genåbnes for trafikken.

- Vi er nu færdige på Helsingørmotorvejen nordgående ved afkørsel 7 i Gentofte.

- Lastbilen er fjernet, og motorvejen er åbnet for trafik igen. Togbroen er ligeledes åbnet for togtrafik igen, da det kun var overfladiske skader, skriver Nordsjællands Politis vagtchef på Twitter.

Uheldet skete ved den nordlige togbro, og der derfor blev lukket for togtrafik. Der er også en sydlig togbro, som ikke blev påvirket.

Lastbilens uheld medførte, at der var færre tog på linje E mellem Svanemøllen Station og Holte Station. Fra klokken 10.15 kører S-togene igen efter planen.

Ingen er kommet til skade ved uheldet.

Den spærrede strækning skabte kø og gav en forlænget rejsetid på op til 20 minutter, oplyste Vejdirektoratet onsdag morgen.

/ritzau/