Torsdag eftermiddag er der opstået kø på flere af de danske motorvej, heriblandt på Vestmotorvejen, hvor køen i øjeblikket er flere kilometer lang.

Det oplyser Vejdirektoratet til B.T. og tilføjer, at det er som følge af et dækskifte, at man i en periode spærrede det ene spor på motorvejen.

»Så der er opstået noget kø, men de er så småt begyndt at køre igen. Man skal nok regne med et kvarters ekstra rejsetid,« lyder det fra den vagthavende hos Vejdirektoratet.

Ifølge P4 Trafik er der i øjeblikket godt 3-4 kilometer lang kø.

Men det er ikke kun på Vestmotorvejen, at den er gal. Djurslandsmotorvejen er i øjeblikket helt spærret i begge retninger ved Århus, fordi en lastbil står i flammer, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

'Rute 15 Djurslandsmotorvejen er i øjeblikket helt spærret i begge retninger ml. MVX Århus N og frakørsel 19b, pga. brand i en lastbil. Forvent kødannelse og forlænget rejsetid. Find alternative ruter.'

Der er brand i en lastbil på Grenåmotorvejen mellem Skejby og Aarhus N.

Det er ikke muligt at komme dirkete på Grenåmotorvej fra Østjyske-/ Nordjyskemotorvej.

Politi og Redning er på stedet.

Østjyllands Politi oplyser, at man forventer, at der går mindst en time, før branden er slukket.

Derudover er der også problemer på Amagermotorvejen, hvor der er 'massiv' kø efter en trafikulykke tidligere. Her er der i øjeblikket to spor spærrede.

