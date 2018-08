Hovedvejen mellem Støvring og Viborg er i øjeblikket spærret.

En lastbil med halmballer er lørdag eftermiddag brudt i brand på hovedvejen mellem Støvring og Viborg, oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

»Det er en lastbil med anhænger, som er fyldt med halmballer. Chaufføren konstaterede, at det ryger fra hans last, og det viser sig, at der er ild i de halmballer, der er i anhængeren. Så den kobler han fra, og man er i gang med at slukke dernede nu,« fortæller vagtchefen.

Han forklarer videre, at slukningsarbejdet foregår på vejbanen, og man har derfor spærret vejen i begge retninger.

Der er ikke nogen personskade.