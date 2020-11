Biltrafikken over Storebæltsbroen mod Fyn var fredag lukket i flere timer, da lastbil med whisky brød i brand.

Storebæltsbroen var fredag lukket i vestgående retning i flere timer, efter at en lastbil brød i brand på broen, og politiet herefter lukkede trafikken den ene vej over broen.

Lidt før klokken 14.30 kunne Vejdirektoratet oplyse, at der igen var biltrafik over broen. Til Ekstra Bladet oplyser direktoratet senere på eftermiddag, at der er kø i 18 kilometer hen mod broen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi blev ifølge vagtchef Bo Georg Petersen gjort opmærksom på lastbilen fredag formiddag af personale fra Sund & Bælt.

På overvågningskameraer af broen så personalet lastbilen køre ind til siden, hvorefter chaufføren steg ud.

Straks herefter blev politiet gjort opmærksom på lastbilen med sættevogn, som også var begyndt af ryge.

Broen blev spærret i retning mod Fyn, imens både lastbilen og sættevogn begyndte at brænde. Lastbilen brændte ud, og politiet begyndt herefter arbejdet med at gøre det muligt at krydse broen igen.

Ingen er tilsyneladende kommet til skade. Politiet har endnu ikke fået afhørt chaufføren, der ikke er dansk.

Til TV2 fortæller Bo George Petersen, at lastbilen var lastet med whisky.

Det står ikke klart, hvorfor der pludselig opstod brand i lastbilen.

/ritzau/