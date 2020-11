Har du billeder eller video af de døde mink i Sydjylland, så send dem gerne til sedf@bt.dk.

Sydjyllands Politi melder, at en lastbil har tabt destruerede mink på Hovedvej 12 mellem Nordenskov og Hodde.

Det er Allan Lambertsens datter der har taget billedet, da hun kom kørende ad vejen fra Nordenskov mod Hodde.

»Hun ringede og spurgte, hvad hun skulle gøre. Jeg sagde, at hun skulle holde ind og ringe til politiet,« fortæller Allam Lambertsen til B.T.

Hans datter har fortalt, at de døde mink lå spredt ud over en lang strækning.

»Jeg vil tro, det er mellem 10 og 15 kilometer med Mink. Det er ikke kun 100 mink. det er rigtig, rigtig mange.«

»Jeg synes det er dårligt at vognmanden ikke lægger mærke til det. Han har store sidespejle, og burde kunne se, hvad der er bag ved ham. Det er meget beklageligt,« siger Allan Lambertsen.

Sydjyllands Politi fortæller til B.T., at de regner med at være færdige med oprydningsarbejdet om to til tre timer.

Der var muligvis tale om et deffekt beslag på lastbilen, som er skyld i alle de mink ligger på jorden.

Myndighederne har igangsat oprydningsarbejdet og sporet er farbart.

