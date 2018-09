En lastbil er braget ind i en tankstation på Frederikssundsvej ved Ølstykke. Det bekræfter Nordsjællands Politi, der er til stede ved tankstationen.

»Vi har fået en bygningssagkyndig til at komme ud på stedet for at finde ud af, om lastbilen er kørt ind i den bærende stolpe,« siger Flemming Hansen, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi.

Lastbilchaufføren er kørt med ambulancen til tjek.

Men ifølge vagtchefen er der ingen, der er kommet alvorligt til skade.

Lastbilen er ifølge politiet ramt ind i selve forretningen på tankstationen.

»Vi er i gang med oprydningsarbejdet, og vi skal have bukseret lastbilen ud,« siger Flemming Hansen.

Ifølge vagtchefen er tankstationen, som er en Circle K, midlertidigt lukket, mens oprydningsarbejdet ikke påvirker trafikken på Frederikssundsvej.

