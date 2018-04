ADVARSEL: Overvågningsvideoen kan virke stødende.

Den 59-årige kioskejer Lars Alring fra Korsør blev tilbage i februar sigtet for grov vold, da han med sit koben slog en røver i gulvet, der forsøgte at røve hans kiosk med en kniv. Nu har Anklagemyndigheden besluttet at opgive sagen.

Det er en lettet Lars Alring, der tager telefonen, da BT fanger ham på telefonen søndag formiddag. For få dage siden modtog han nemlig et brev fra Anklagemyndigheden hos Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi med overskriften: 'Ingen straffesag mod dem', inden det tilføjes:

'Jeg har i dag besluttet at opgive sigtelsen mod Dem for at have begået legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved den 23. februar 2018 ca. kl. 12.30 i kiosken Spil og Vind at have slået XX i hovedet med et koben,' lyder det i brevet, som BT har set.

Brevet modtog han godt en måned efter, at han en fredag formiddag i februar blev overrasket i sin kiosk af en røver, der med en kniv forsøgte at true sig til et ukendt beløb. Lars Alring er imidlertid ikke en person, der lader sig overrumple. Efter flere årtier som dørmand og bokser, er han ikke bleg for at slå fra sig, og i stedet for at give røveren det, han bad om, gik han til modangreb med en koben og slog røveren i gulvet.

Lars Alring. Foto: Privatfoto Lars Alring. Foto: Privatfoto

»Det er en glædelig nyhed, men det var faktisk også, hvad jeg havde forventet. Jeg var på et tidspunkt lidt nervøs for, at jeg ville få en dom, fordi kriminalforsorgen skulle undersøge, hvilken dom, jeg var egnet til at få, og det fik mig til at tvivle på nødværgeparagraffen.«

Anklagemyndigheden begrunder beslutningen med, at man ikke forventer, at en domstol vil finde ham skyldig i legemsangreb af 'særlig rå, brutal eller farlig karakter,' og selv om oplevelsen også ser ud til at have været brutal for den 59-årige kioskejer, så fortæller han, at det ikke umiddelbart er noget, der har sat sine spor.

»Jeg har arbejdet som dørmand i mange år, og det giver hård hud. Det er hverdagsoplevelser i forhold til det her, så det bider ikke på mig overhovedet. Jeg har oplevet noget, der var værre.«

Siden det fejlslagne røveri har Lars Alring haft et møde med røveren i forbindelse med et såkaldt forsoningsmøde. Her undskyldte røveren mange gange.

»Og det har jeg virkelig stor respekt for.«