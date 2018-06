Politiet har anholdt en mand, efter han tilsyneladende tog narkotika frem på billede sammen med statsministeren. Se billedet her.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen blev under en tur på Dyrehavsbakken onsdag den 6. juni udsat for en uheldig episode, da to mænd opsøgte ham for at få taget et billede med ham.

Idet billedet blev taget, valgte den ene mand at trække en pose, der tilsyneladende indeholder narkotika, og holde den over hovedet på Lars Løkke Rasmussen, som var til stede i forbindelse med en forestilling i Cirkusrevyen.

Statsministeriet bekræfter sagen over for B.T.

»Statsministeriet oplyser, at statsministeren i forbindelse med en forestilling i Cirkusrevyen er blevet antastet af nogle for statsministeren ukendte personer, der udviste nærgående adfærd. Politiet har oplyst, at der efterfølgende er rejst sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer«, skriver Statsministeriet i en mail til B.T.

»Statsministeren har ikke kommentarer til situationen, men Statsministeriet henviser til Nordsjællands Politi for yderligere oplysninger‎«, står der endvidere.

Hos Nordsjællands Politi bekræfter man Statsministeriets udlæg af hændelsesforløbet, og tilføjer, at en person er blevet anholdt i sagen.

»Lars Løkke Rasmussen er 6. juni blevet opsøgt af to personer i forbindelse med en tur i Cirkusrevyen. Da de får taget et billede med statsministeren, tager den ene mand en pose, med noget, som kunne være euforiserende stoffer, frem. De to personer forsvinder efterfølgende«, siger vagtchefen hos Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad, til B.T.

»Senere på aftenen bliver den ene person pågrebet i besiddelse af en mindre mængde narkotika, og han er nu sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer«, siger Søren Bjørnestad.

Lars Løkke Rasmussen skal senere på ugen til Folkemøde på Bornholm, hvor Danmarks førende politikere traditionen tro stiller op til dialog og samvær med danskerne.

Ved du noget om sagen? Kontakt B.T. på 1929@bt.dk eller på Facebook.