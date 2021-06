Lars Uldum havde torsdag aften lagt sig til rette i sofaen med fødderne velplaceret. 14 timer forinden var han med til at slukke en voldsom bygningsbrand i Faaborg, og dér, på sofaen, skulle aftenen ebbe ud. Troede han i hvert fald.

»Alarmen gik igen klokken 21, og jeg tænkte 'det er løgn'. Min søn spurgte, om jeg skulle afsted igen. Det skulle jeg – for jeg var på vagt.«

Da 47-årige Lars Uldum rejste sig fra sofaen, vidste han ikke, at han var på vej til det, der skulle gøre denne torsdag til den mest voldsomme i hans 20 år som brandmand.

Torsdagen startede ellers, som den var gjort mange gange før.

Lars og kollegaerne. Foto: Privatfoto Vis mere Lars og kollegaerne. Foto: Privatfoto

Klokken 03 bippede hans alarm og meldte om en brand i Faaborg på grund af voldsomme lynnedslag. Kort efter kom en lignende melding, men begge viste sig at være falsk alarm.

Men det tredje bip satte gang i et større aktion, da en voldsom brand hærgede en gammel etageejendom i det centrale Faaborg på Vestergade.

»Vi bliver kaldt ud til Vestergade, hvor vi kunne konstatere, at der var gået ild i et tag. Under sådanne opgaver har vi meget faste roller, og jeg selv står i gården, hvor vi forsøger at få bekæmpet flammerne tilbage.«

»Nogle sørger for, alle er kommet ud. Andre slår tagstene ud, så vi kan få vand ind dér, hvor det er til gavn,« siger Lars Uldum om nogle af de forskellige opgaver, der varede indtil torsdag sen eftermiddag.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Selv fik han fri klokken 18 og lå kort tid efter i den føromtalte sofa.

»Jeg kom hjem, blev forkælet af familien og fik noget god mad. Jeg sagde egentlig til mig selv, at det var den dag. Klokken 21 gik alarmen så, og så var jeg straks i gang igen.«

»Jeg har været brandmand i 20 år, og heldigvis er der oftest tale om ‘småbrande’. Men den dag ... Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de 20 år, jeg har været brandmand. Det tror jeg heller ikke, mine kollegaer har. Aldrig i de dimensioner.«

Denne gang var det en række værftsbygninger i Faaborg, der stod i flammer. Det medførte ovenikøbet giftig røg, hvorfor der blev sendt en beredskabsmeddelelse afsted til borgere i og omkring Faaborg.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Jeg tænkte 'shit, at hvis det her spreder sig, så vil det blive slemt',« lyder det fra Lars Uldum.

Branden nåede at sprede sig til tre ud af syv bygninger, men flammernes kraft gjorde, at Lars Uldum først kunne tage derfra klokken 02 – vel at mærket 23 timer efter han stod ud af sengen:

»Jeg er godt brugt. Men samtidig sidder jeg med en stolthed. Også over for mine kollegaer, for vi sidder alle i samme situation, og jeg er sikker på, mange er trætte i dag.«

»Selvfølgelig er det dybt tragisk med skaderne, men man bliver sgu stolt. Det kunne være gået grueligt galt,« siger han.

Lars Uldum og hans kollegaers indsats er heller ikke gået ubemærket hen. I Facebook-gruppen 'Det rigtige Faaborg' bliver brandfolkene hyldet i stor stil:

'I dag siger vi TAK. Tak til alle jer brandmænd og -kvinder, der forlader job, familie og den trygge seng, når alarmen går. Tak fordi I passer på os, vores hjem, virksomheder og by. Tak for indsatsen!' står der i opslaget.

»Det varmer da helt klart. At borgerne synes, man er med til at gøre en forskel.«

»På mandag skal vi også have brandøvelse, hvor jeg regner med, at vi sætter en time eller to af til at snakke om det. Der er ofte mange følelser involveret, og nogle har et eller andet, de går med.«

Fredagen forventer Lars Uldum dog at tilbringe i hjemlige og familiære omgivelser. Og heldigvis kom ingen personer til skade i torsdagens brande.