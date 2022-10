Lyt til artiklen

Tidligere spionchef Lars Findsen hævder, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) forsøgte at indgå en aftale med ham, den dag han blev anholdt i december sidste år.

Han sad i en kontorstol i et lokale bag nedrullede gardiner, da to jurister fra PET trådte ind i lokalet og lod de opsigtsvækkende ord falde.

Det fortæller han i sin nye bog 'Spionchefen - Erindringer fra celle 18', der er udkommet torsdag.

»De siger, at Anklagemyndigheden måske vil se på min sag med mildere øjne på to betingelser: at jeg tilstår noget, og at jeg fortæller, hvem pressen har som kilder i PET,« fortæller Lars Findsen i bogen.

Ifølge Lars Findsen var det den øverste juridiske chef i PET samt en kvinde, der foreslog aftalen.

Han fortæller videre i bogen, at han og hans advokat, Lars Kjeldsen, kiggede vantro på dem, men PET-folkene fortsatte ifølge Lars Findsen:

»Det kan muligvis også få indflydelse på, om du skal fremstilles i grundlovsforhør,« sagde de ifølge Lars Findsen.

På det tidspunkt havde der i medierne været bragt flere historier på baggrund af fortrolige oplysninger fra kilder i PET.

Lars Findsen og hans advokat bad om at være alene et øjeblik. Da de to PET-folk vendte tilbage, var hans svar til dem klart:

»Jeg kan ikke tilstå noget, jeg ikke har gjort. Og jeg har ikke nogen viden om, hvilke kilder pressen måtte have ude hos jer i PET,« sagde han ifølge eget udsagn i bogen.

Men så forsøgte de at trække i land, fortæller Lars Findsen.

»Anklagemyndigheden kan vist alligevel heller ikke love den slags,« sagde en af dem ifølge den tidligere spionchef.

De forlod lokalet, og to politifolk trådte ind for at foretage den rigtige afhøring af ham, fortæller han i bogen.

I bogen hævder Lars Findsen også, at forsvarsminister Trine Bramen (S) hjemsendte ham fra sin stilling som chef Forsvarets Efterretningstjeneste for at redde regeringens liv.

Det skete i forbindelse med en alvorlig tilsynsundersøgelse af efterretningstjenesten. Hjemsendelsen blev startskuddet til en af Danmarkshistoriens største efterretningsskandaler, der har medført massiv kritik af regeringen og dens håndtering af sagen.

Lars Findsen er tiltalt for at have lækket højt klassificerede oplysninger og for at have overtrådt sin tavshedspligt over for to journalister og fire privatpersoner.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.