Mandag formiddag blev en 25-årige mand fundet død ved Frederiksværk Camping.

Han havde været savnet siden søndag morgen, hvor han forlod en bar i Frederiksværk i »dårlig tilstand«.

Det var den 54-årige Lars, der med sin hund, Kanto. fandt liget af den 25-årige mand ved kanten af en å.

»Jeg er ude at gå med min hund og lige pludselig reagerer han og trækker i mig. Kanto bevæger sig direkte hen til kanten af en å, der ligger bagerst i Frederiksværk Camping. Der ser jeg, at en mand ligger død,« fortæller Lars, der ikke ønsker sit efternavn frem. Det er dog redaktionen bekendt.

Lars sammen med sin hund, der fandt liget af den 25-årige mand Foto: Privatfoto

Lars så mandag morgen på Facebook, at en 25-årig mand var eftersøgt i Frederiksværk. Derfor valgte han at tage ud til området med sin 18 måneder gamle schæferhund, som han er i gang med at træne op til eftersøgning.

Han startede sin eftersøgning i den modsatte ende af byen i forhold til politiet og endte med at finde liget af den 25-årige mand klokken 10 mandag morgen.

»Jeg er glad for, at min hund og jeg fandt liget. Så skal familien ikke længere gå i uvished. Politiet havde været længe om at finde liget, fordi de startede deres eftersøgning i den modsatte ende af byen,« siger Lars.

Lars' 18 måneder gamle schæferhund, der fandt liget af den 25-årige mand Foto: Privatfoto

Da Lars fandt den døde mand, ringede han 112. Kort efter ankom politiet til stedet og overtog.

»Jeg går ikke helt ned til liget, men jeg holder mig på cirka halvanden meters afstand, fordi jeg ikke vil ødelægge nogen spor. Jeg er meget trist på familiens vegne. Jeg har selv en søn på samme alder, og det er egentlig også derfor, at jeg tager ud for at hjælpe til,« siger Lars.

Kort efter den 25-åriges forsvinden søndag morgen efterlyste hans søster ham på Facebook, hos Missing People og hos politiet, ligesom hun også iværksatte en eftersøgning, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi har været massivt til stede i Frederiksværk hele mandag formiddag og har afspærret et område, mens politihunde forsøgte at finde spor.

Familien er underrettet om fundet af den 25-årige mand. Politiet arbejder i området for at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet.

Politiet skriver på Twitter, at man ikke har yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.