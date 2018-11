Tirsdag aften var flere københavnere mødt op på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter, hvor den 31-årige radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar mandag blev dræbt.

Men selvom de lokale tirsdag aften ville tage gaden tilbage, er det frygten, der styrer dele af Nørrebro og Nordvestkvarteret. Sådan lyder det fra folketingsmedlem og tidligere medlem af Københavns Borgerrepræsentation Lars Aslan Rasmussen (S).

Og det bliver kun værre efter mandagens drab.

»Det kommer til at lukke munden på kritikerne. Der er færre, der går med i arrangementer som det, der var i aften. Folk er generelt rigtig bange, og det bliver endnu sværere at få folk til at stå frem og tage afstand nu,« siger han til B.T.

»Jeg er oprigtigt bange for, at Nedim Yasar blot bliver det første offer i rækken af kritikere, som må lade livet.«

Hvis man siger noget om de kriminelle, så truer de folk. (...) Man ved, at banderne kan finde på at gøre alvor af deres trusler. Lars Aslan Rasmussen (S), folketingsmedlem

Selv kendte han udmærket Nedim Yasar, og onsdag skulle han have været med i en debat med ham i et program på Radio24syv.

»Han var meget moderat og stille og rolig,« siger Lars Aslan Rasmussen.

Han understreger, at han ikke kender de nærmere omstændigheder omkring drabet på Nedim Yasar. Men han er dybt bekymret over tingenes tilstand.

»Hvis man siger noget om de kriminelle, så truer de folk. Jeg har det sådan set sværere med dem end med nazister og Hizb-ut-Tahrir, som jo trods alt 'bare' har et politisk ærinde. Man ved, at banderne kan finde på at gøre alvor af deres trusler,« siger han, der selv har fået adskillige af slagsen.

Både personligt og på e-mail og telefon. Og flest efter han efter sidste valg overtog tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) plads i Folketinget.

»Det med at skyde kritikere er noget, vi også har set i andre lande. Det kan være vidner, det kan være lokale, og det kan være eks-bandemedlemmer som Nedim Yasar. Det er et kæmpe stort problem.«

Privat har Lars Aslan Rasmusen, der er født og opvokset på Nørrebro, hvor han også er opstillet til Folketinget, gennem mange år haft hemmelig adresse et sted på Amager.

»Det begynder med, at man får hemmeligt nummer, hemmelig adresse, holder pause med at sige noget om det her - og til sidst ender det med, at man bliver væk fra visse områder, hvor frygtkulturen reelt styrer det hele« siger han.

Jeg ville aldrig sætte mig og drikke en kop kaffe på Blågårdsgade. Der ville ikke gå længe før jeg ville opleve en eller anden intimidering Lars Aslan Rasmussen (S), folketingsmedlem

Han holder sig fra steder som Bispebjerg Station, Sigynsgade, Bispeengbuen og Blågårdsgade samt Blågårds Plads, som banden Loyal to Familia sad tungt på sidste sommer. Og han tager heller ikke en bus ned ad Nørrebrogade.

»Jeg ville aldrig sætte mig og drikke en kop kaffe på Blågårdsgade. Der ville ikke gå længe før jeg ville opleve en eller anden intimidering,« siger han og tilføjer.

»Jeg ville heller ikke tage til en bogreception på Hejrevej. Det er virkelig et betændt område,« siger han.

Tydeligt forfærdet over, at det er sådan.

»Det er ødelæggende, og det rammer mig, at jeg ikke kan opholde mig i hele det område, hvor jeg er valgt.«

Alligevel overvejer han ikke at skifte opstillingskreds.

»Nej, det gør jeg ikke. Men jeg er jo ikke nogen superman, så jeg tager mine forholdsregler. Men det er helt afgørende, at vi ikke lader frygten styre. Det er vi nødt til at tale om, siger han og tilføjer:

»Det er helt afgørende, at politiet får fat på gerningsmanden hurtigst muligt.«