Trafikanter skal finde alternative ruter, hvis de havde planer om at krydse Langebro til eller fra Amager.

Demonstranter har torsdag formiddag spændt sig fast i en stålkonstruktion på Langebro i København.

Det har fået politiet til at spærre af for trafikken, og både bilister og cyklister opfordres til at finde andre ruter, skriver politiet på Twitter.

- Vi er p.t. til stede på Langebro, hvor flere demonstranter har spændt sig fast i en stålkonstruktion, der går over vejbanen. Vi har af sikkerhedshensyn spærret for trafikken og er i dialog med demonstranterne, skrev Københavns Politi klokken 11.20.

Godt halvanden time senere er der fortsat spærret for trafikken.

Trafikanter - både bilister og cyklister - opfordres til at finde andre veje, hvis de skal til eller fra Amager.

/ritzau/