Dommere har vurderet varetægtsfængslingen af en sønderjysk indbrudstyv. Han har fået 30 domme på 22 år.

Højesteret har i en kendelse godkendt en langvarig varetægtsfængsling af en mand, der talrige gange er blevet dømt for indbrud og tyveri.

Det var i orden, at Vestre Landsret besluttede at udstrække varetægtsfængslingen til mere end to tredjedele af den straf, som manden var blevet idømt.

Dette var ikke ude af proportioner, fastslår Højesteret.

Manden blev varetægtsfængslet 16. april sidste år. Om sommeren fik han en straf på fængsel i seks måneder. Den gjaldt indbrud i Sønderborg, tyveri af en bil og andre forhold.

Mange dømte bliver prøveløsladt efter at have afsonet to tredjedele af straffen. Beslutningen træffes af Kriminalforsorgen. Ikke alle får dog lov.

I tilfældet med den sønderjyske tyv havde han i august været frihedsberøvet svarende til to tredjedele af straffen, men alligevel valgte landsretten at forlænge varetægtsfængslingen.

I Højesteret har mandens forsvarer hævdet, at den kendelse var i strid med en regel om, at der ikke må være misforhold mellem straffen og varetægtsfængslingens længde.

Men de fem dommere i landets øverste domstol har ikke kunnet nikke til indvendingen. De lægger blandt andet vægt på, at manden talrige gange har været på rov, og at han hurtigt efter afsoning falder tilbage i kriminalitet.

Fra 2000 og frem til 2022 er han 30 gange blevet straffet for berigelseskriminalitet, fremgår det af kendelsen.

I afgørelsen noterer Højesteret, at den fængslede ikke blev prøveløsladt under afsoning af sin seneste dom.

Den handlede blandt andet om 13 indbrud og indbrudsforsøg, og han måtte sidde hele tiden - et år og tre måneder - ud.

Løsladelsen skete 11. april sidste år. Men bare fem dage senere blev han altså anholdt på ny efter et indbrud i Sønderborg, hvor ofrene mistede pyntegenstande, en pung, inventar og andre ting.

Netop den hurtige tilbagevenden til gamle vaner indgår som en del af Højesterets begrundelse i afgørelsen om varetægtsfængsling.

/ritzau/