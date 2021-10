Der er lige nu lang kø på Motorring 3, Køge Bugt Motorvejen, i sydgående retning.

Rejsetiden forventes i skrivende stund at være forlænget med 40 minutter, og køen går lige nu fra Herlev til Avedøre Motorvejskryds.

Kødannelse skyldes, at der har været et uheld, der har forårsaget, at kun et spor lige nu er farbart.

Politi og redningsmandskab er på stedet.

De forventer tidligst at oprydningsarbejdet er afsluttet klokken 17.00.