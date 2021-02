To mænd skal have 13 års fængsel efter et drab på en mand de troede, havde nøgenbilleder af en bekendt kvinde.

Vestre Landsret har stadfæstet byrettens dom på 13 års fængsel til Rasmus Stærk og Jan Weng Jensen, der tæskede en 47-årige mand til døde ved Skjern Enge nær Tarm.

Det oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

De to mænd havde overfaldet den 47-årige, fordi de mente, at han lå inde med nøgenbilleder af en kvinde, som Jan Weng Jensen havde et seksuelt forhold til.

De to tildelte manden slag og spark i hovedet, hvilket førte til et kraniebrud, og den 47-årige døde senere af sine kvæstelser.

Ligesom i byretten i Herning var det i landsretten et enigt nævningeting, der fandt det bevist, at det var de to mænd, somi forening havde tilføjet den 47-årige slag i hovedet, der blev offerets endeligt.

Der var desuden fuld enighed om at stadfæste byrettens dom på 13 års fængsel til hver af de to dømte.

/ritzau/