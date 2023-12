Hovedpersonen i Danmarkshistoriens største narkosag sprænger strafferammen.

Jetmir Kastrati, der er hovedpersonen i den såkaldte operation Goldfinger, er blevet dømt for at indsmugle mere end et ton kokain til Danmark.

Han er torsdag blevet idømt fængsel i 19 år og fire måneder.

Dermed stadfæster landsretten den dom, som den albanske bagmand blev idømt ved Københavns Byret i 2021.

Det er den længste straf for salg og smugling af narkotika, der er blevet givet i Danmark.

Ni andre mænd med albansk baggrund er blevet idømt fængsel i mellem 12 og 19 år for deres involvering i sagen.

I podcasten 'Copenhagen Narcos' har B.T. beskrevet hvordan den albanske mafia styrede størstedelen af kokainimporten til Danmark i en årrække.

Det er medlemmer af den organisation, der nu står til at skulle i fængsel i mellem 12 og 19 år.

Imens bagmanden Jetmir Kastrati har siddet fængslet i Danmark, er han blevet dømt i en anden sag i hjemlandet Albanien. Uden han selv var til stede blev han idømt ni års fængsel for hvidvask af millioner, der stammede fra kokainsalget i Danmark.

Dommen i Albanien er ikke uvæsentlig for sagen i Danmark. Hans forsvarer, Henrik Dupont Jørgensen, argumenterede i landsretten for, at dommen i Danmark dermed skulle være en tillægsstraf, da man ikke kan dømmes to gange for den samme forbrydelse.

Det argument så Østre Landsret bort fra og stadfæstede i stedet dommen for byretten.

Jetmir Kastrati levede i flere år under falskt navn i Danmark.

Under navnet Sokol Krasnici levede han udadtil et almindeligt liv med hus og familie på Amager, men i virkeligheden var han lederen af det store kokainnetværk, der har smuglet og solgt enorme mængder kokain i Danmark og videre ud i Skandinavien.

I podcasten 'Copenhagen Narcos' har B.T. beskrevet den kriminelle albanske organisation, der spiller hovedrollen i Goldfinger sagen. Lyt til podcasten herunder, eller hvor du normalt lytter til podcast.