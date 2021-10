Tre unge syriske mænd skal nu udvises fra landet efter grove røverier og voldtægter på bordeller i Aarhus og København.

Det slår Vestre Landsret fast i dag. De tre mænd, der var henholdsvis 17, 21 og 22 år på gerningstidspunkterne, har fået mellem fire og ni års fængsel samt udvisning med indrejseforbud for bestandig.

Mændene var tiltalt for røverier og voldtægter begået mod prostituerede i Aarhus, Hammel og Frederiksberg.

8. juni 2019 røvede og voldtog to af mændene to kvindelige prostituerede i en lejlighed i Aarhus C i en lejlighed, de havde tvunget sig adgang til.

Her brugte de både vold, trusler og peberspray til at tvinge kvinderne til at udlevere penge, smykker og mobiltelefoner, inden de forgreb sig på kvinderne.

Dagen efter tog den ene mand igen på bordel. Denne gang på Frederiksberg, hvor han havde taget den dengang 17-årige mand med.

Her udsatte de mændene to kvindelige prostituerede for røveri, og den ene prostituerede blev også udsat for seksuelle overgreb. Med hjælp af en kniv tvang den ældste mand kvinden til at udføre oralsex på ham, hvorefter han voldtog hende.

Bagefter tog den 17-årige over og tvang samme kvinde til oralsex, hvorefter han ligeledes voldtog hende.

En af de ældste mænd er også dømt for et røveri på prostituerede i Hammel 30. maj 2019, hvor han sammen med en ukendt mand stjal både kontanter og smykker.

Ved Vestre Landsret blev dommen mod personen, der var 22 år på det daværende tidspunkt, stadfæstet. Han blev dømt for to tilfælde af røveri og voldtægt, hvor en af voldtægterne var begået under særligt skærpende omstændigheder.

Han blev desuden også straffet for et forsøg på røveri og vold mod en medindsat i arresten samt flugt under et retsmøde i byretssagen. Straffen af tiltalte blev fængsel i 9 år samt udvisning med indrejseforbud for bestandig.

Den tiltalte, der var 21 år på gerningstidspunkterne fik ligeledes stadfæstet sin dom ved landsretten. Han blev ved byretten fundet skyldig i to tilfælde af røveri og et tilfælde af tiltvingelse af andet seksuelt forhold end samleje i form af blandt andet oralsex.

Derudover blev han fundet skyldig i medvirken til voldtægt og i et tilfælde af forsøg på røveri. Han blev idømt fem år i fængsel og udvisning med indrejseforbud for bestandig.

Den yngste tiltalte, der var 17 år på gerningstidspunktet, fik skærpet sin dom ved landsretten i dag.

I byretten blev han frifundet for en voldtægt under særligt skærpende omstændigheder. Landsretten fandt dog tiltalte skyldig i dette forhold og forhøjede herefter fængselsstraffen fra tre år og seks måneder til fire år og seks måneder.

Landsretten stadfæstede desuden afgørelsen om udvisning med indrejseforbud for bestandig.