En 37-årig lærervikar havde samleje med to piger fra skolens ældste klassetrin. Det udløse ét års fængsel.

Vestre Landsret har torsdag nedsat straffen for en 37-årig lærervikar, som har haft samleje med to elever.

Byretten udmålte sidste år en straf på halvandet års ubetinget fængsel, men Vestre Landsret har sat straffen ned til ét år, oplyser mandens forsvarer, Helle Iversen.

Manden blev sidste år dømt for at have haft samleje med to elever - to piger fra skolens ældste klassetrin.

Derudover har han også sendt fotos med seksuelt indhold til pigerne.

/ritzau/