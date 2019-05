Landsretten i Viborg stadfæster frifindelse af fire unge mænd for at have bedøvet og misbrugt en pige.

Vestre Landsret i Viborg frifinder fire mænd i midten af 20'erne for gruppevoldtægt og bedøvelse af en pige i en lejlighed i Herning i 2017.

Dermed fulgte landsretten den tidligere afgørelse i retten i Herning, hvor de fire mænd oprindeligt var tiltalt for at have givet kvinden en bedøvende pille og udsat hende for grove seksuelle krænkelser.

Dette fandt nævningetinget i Vestre Landsret altså heller ikke bevist.

/ritzau/