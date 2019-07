LTF'er blev afstraffet for at melde sig ud, fastslår Østre Landsret. Afgørelse kan få betydning i forbudssag.

To ledende medlemmer af den nu forbudte bande Loyal To Familia, LTF, er onsdag i Østre Landsret blevet dømt for et voldeligt overfald mod et tredje medlem, der ville forlade banden.

Overfaldet fandt sted på Nørrebro i oktober 2017.

Her blev vicepræsidenten for bandens Aarhus-afdeling overfaldet af flere mænd. Overfaldet var så voldsomt, at han blandt meget andet fik revet sit højre øre halvt af, brækkede næsen og knækkede en tand.

Begge mænd er 31 år. Den ene blev idømt seks måneders fængsel og fik en advarsel om udvisning - det, der tidligere hed en betinget udvisning.

Den anden blev idømt ni måneders fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år. Han er i øvrigt tidligere blevet udvist i forbindelse med en anden sag.

En tredje tiltalt i sagen blev frifundet.

Dermed nåede landsretten frem til samme straf som Københavns Byret, men der er alligevel en væsentlig forskel i de to retters afgørelse.

Hele vejen igennem har det været politiets og anklagemyndighedens påstand, at offeret blev overfaldet, fordi han havde besluttet sig for at forlade LTF - en påstand som både offeret og de nu dømte ligeså hårdnakket har afvist.

Københavns Byret fandt det ikke bevist, at vicepræsidenten i Aarhus blev overfaldet, fordi han ville forlade banden. Men i landsretten var dommere og domsmænd enige om, at det var tilfældet, og det glæder anklageren.

- Vi er tilfredse med, at en enig landsret i modsætning til byretten fastslår, at der var tale om grov LTF-vold motiveret af en LTF-udmeldelse, siger anklager ved statsadvokaten Mads Kruse.

I september sidste år nedlagde politiet et foreløbigt forbud mod LTF, og i øjeblikket kører en retssag i Københavns Byret, hvor det skal afgøres, om banden kan forbydes permanent.

Og onsdagens afgørelse i Østre Landsret, der fastslår, at man kan blive straffet for at forlade LTF, kan få betydning for opløsningssagen.

Her forsøger anklagemyndigheden nemlig at overbevise retten om, at LTF er en forening, og at det er en forening, der virker ved vold.

/ritzau/