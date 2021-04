Iraker som blev dømt for et flugtforsøg fra Nykøbing Falster Sygehus, skal afsone dom på syv års i Belgien

En 34-årg irakisk mand, der i Danmark er dømt for indsmugling af hash og fangeflugt, skal udleveres til Belgien. Det har Østre Landsret afgjort fredag.

Dermed har Landsretten stadfæstet Københavns Byrets afgørelse fra februar i år.

I Belgien venter afsoning af en dom på syv års fængsel for menneskesmugling, som Sami Jamal Shihab Obaid er blevet idømt uden at have været til stede under retssagen.

Obaids advokat, Mai-Brit Storm Thygesen, ønsker ikke at kommentere udleveringen.

Dommen fra Belgien blev afsagt i november 2017, og Belgien anmodede efterfølgende om at få manden udleveret.

Sami Jamal Shihab Obaid er iraker, og han blev i august 2018 idømt fire år og seks måneders fængsel samt en udvisning af Danmark.

I september 2018 lykkedes det ham dog at flygte, da han skulle undersøges for mavesår på Nykøbing Falster Sygehus. Flere andre mand hjalp ham med at flygte.

Han nåede godt et døgn på fri fod, før han blev fundet i en bils bagagerum på Amager.

Landsretten idømte i september sidste år Sami Jamal Shihab Obaid seks måneders fængsel og en udvisning med et indrejseforbud på seks år.

Tidligere har Mai-Brit Storm Thygesen udtalt, at Sami Jamal Shihab Obaid nægtede sig skyldig i anklagerne fra Belgien. Hun fortalte også ,at han ikke ville kæmpe imod at blive sendt til Irak, men at han ikke vil til Belgien.

/ritzau/