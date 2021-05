33-årig mand får seks års fængsel og udvises af Danmark. Advokat vil tage tvist om udvisning til Højesteret.

En 33-årig mand, der er født og opvokset i Danmark, skal forlade landet, når han om nogle år har udstået en fængselsstraf for våbenbesiddelse.

Evrim Asci har tyrkisk baggrund og er i Østre Landsret blevet udvist af Danmark for bestandig for at have været i besiddelse af to pistoler og ammunition samt for afpresning.

Han idømmes desuden seks års fængsel

Det fortæller advokat Ulrik Sjølin, der er Evrim Ascis forsvarer.

Den aktuelle sag om våben og afpresning blev behandlet sidste år som to adskilte sager ved byretterne i henholdsvis Odense og Glostrup.

Retten i Odense idømte Evrim Asci fem års fængsel og udvisning for besiddelse af to våben og ammunition. Kort tid efter idømte Retten i Glostrup ham to års fængsel og udvisning af Danmark for afpresning.

Sagerne resulterede altså i samlet syv års fængsel.

Dermed er den samlede fængselsstraf i Østre Landsret forkortet med et år. Alligevel er Ulrik Sjølin ikke tilfreds med udfaldet.

- Nej, jeg er ikke tilfreds. Spørgsmålet om udvisningen vil vi forsøge at få videre til Højesteret, siger advokaten.

For at Højesteret kan tage stilling til, om det er rimeligt at udvise Evrim Asci i den konkrete sag, skal Procesbevillingsnævnet først give tilladelse til, at sagen tages videre til landets øverste retsinstans.

Mens Evrim Asci har tilstået våbenbesiddelse, har han gennem sagen nægtet sig skyldig i afpresning.

Ulrik Sjølin udtrykker undren over, at sagerne om våben og afpresning ikke blev behandlet samlet i byretten.

Han forklarer, at fængselsstraffene dengang blev lagt sammen uden nogen form for "rabat". Normalt får dømte en strafrabat, hvis de har begået flere kriminelle forhold, som behandles samtidigt i retssystemet.

Derfor mener han, at det kun er rimeligt, at den samlede straf er reduceret med et år i Østre Landsret.

En enkelt af landsrettens seks dommere og domsmænd var enig med Ulrik Sjølin i, at den 33-årige mand ikke skal udvises.

Resten stemte for at udvise ham af Danmark.

Evrim Asci har i forbindelse med en tidligere dom i en narkosag fået en advarsel om udvisning.

/ritzau/