Landsret giver Totalkredit bøde på tre millioner i sag om vildledende markedsføring om fastforrentede lån.

København. Østre Landsret har torsdag tredoblet en bøde til Totalkredit for overtrædelse af markedsføringsloven.

Bøden lyder nu på tre millioner kroner, oplyser Forbrugerombudsmanden.

Sagen handler om markedsføring af realkreditselskabets fastforrentede lån, og i byretten blev Totalkredit i juni sidste år idømt en bøde på en million kroner.

Forbrugerombudsmanden mente dog ikke, at det var en stor nok bøde, hvorfor sagen blev anket. Procesbevillingsnævnet lod sagen gå til landsretten, og torsdag faldt landsretsdommen.

Sagen drejer sig om et produktark om fastforrentede lån, som fra juni 2012 til marts 2016 kunne findes på realkreditselskabets hjemmeside.

"Med fast rente ved du, hvor høj ydelsen er på dit lån i hele lånets løbetid", lød den betryggende besked.

Problemet var bare, at det ikke var helt korrekt. For selskabets bidragssatser blev tre gange i perioden sat op, og hver gang steg ydelsen.

Derfor gav byretten Forbrugerombudsmanden medhold i, at markedsføringsloven var blevet overtrådt.

Forbrugerombudsmanden udtalte efter millionbøden i byretten, at der ikke i nyere tid var givet en bøde for vildledende markedsføring i den størrelsesorden.

Alligevel valgte tilsynsmyndigheden at anke dommen.

- Vi havde håbet på, at bøden var blevet større af hensyn til den præventive effekt, som det ville have haft, sagde specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden Mai Robrahn Hansen dengang.

Totalkredit oplyser, at Østre Landsret ikke har ændret dommen fra byretten, men alene ændret bødens størrelse. Selskabets direktør, Camilla Holm, er ærgerlig over, at der ikke er blevet oplyst præcist på hjemmesiden.

- Vi bestræber os altid på at oplyse præcist om vores produkter. Det er jeg ærgerlig over, at vi ikke lykkedes med i denne sag. Da vi selv blev opmærksomme på fejlen i marts 2016, rettede vi den med det samme.

- Vi har i dag fået en stor bøde. Jeg hæfter mig dog ved, at det blandt andet skyldes virksomhedens størrelse. Vi accepterer dommen, siger direktøren i en skriftlig meddelelse efter dommen torsdag.

Finansordfører for Alternativet, Josephine Fock, er godt tilfreds med dommen. Hun mener, at folk er blevet ført bag lyset.

- Det er godt, at det bliver indskærpet over for realkreditinstitutterne, at de skal markedsføre ordentligt, siger hun.

/ritzau/