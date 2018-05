Telia og Telenor kan ikke tvinges til at udlevere data om kunder mistænkt for brug af ulovlige filmtjenester.

To teleselskaber kan afvise at udlevere oplysninger om kunder, der mistænkes for at have brugt ulovlige filmtjenester på nettet. Det slår Østre Landsret fast.

Landsretten når dermed frem til det modsatte resultat af Retten på Frederiksberg.

Sagen handler om, hvorvidt to teleselskaber - Telenor og Telia i Danmark - kunne pålægges at udlevere oplysninger om kunder, som skulle have benyttet ulovlige filmtjenester, til et selskab, der repræsenterer rettighedshaverne af de pågældende film.

Anmodningerne angik cirka 4000 ip-adresser.

Telia og Telenor indbragte sagen for retten. De mener, at borgernes retssikkerhed ville blive krænket unødigt, hvis de udleverede oplysningerne.