I byretten ville dommere og nævninger frifinde en mand for dødsvold mod barn. Men landsret finder ham skyldig.

Sønderborg. Vestre Landsret i Sønderborg har kendt en 31-årig mand skyldig i vold med døden til følge mod sin 17 måneder gamle stedsøn, Noah.

Den lille dreng mistede livet tilbage i 2016 i sit hjem i Storegade i Sommersted i Sønderjylland. Obduktionen viste, at han havde brækket 10 ribben og havde adskillige læsioner i bryst- og bughulen.

Tilbage i marts frifandt et flertal ved Retten i Sønderborg manden for anklagen om vold med døden til følge. Den afgørelse valgte anklagemyndigheden imidlertid at anke til Vestre Landsret.

Og her er dommere og nævninger nået frem til det stik modsatte resultat. Den 31-årige mand vil senere mandag få udmålt en straf.

Efter at landsretten har afsagt sin kendelse har den tiltalte - og nu altså også skyldige - valgt at forlade retten.

Ifølge JydskeVestkystens livedækning fra retsmødet fortæller forsvarsadvokat Gert Dyrn, at han ikke ved, hvor hans klient er, men at han tog afsted for at købe en sodavand.

Manden har ikke været frihedsberøvet - han var jo blevet frifundet i byretten - og derfor kan man ikke sige, at han er flygtet.

Retsformanden har ifølge JydskeVestkysten bestemt, at retssagen fortsætter, selv om den tiltalte er væk.

Men hos Syd- og Sønderjyllands Politi holder man øjne og ører åbne.

- Han er ikke eftersøgt på nuværende tidspunkt, men vi er blevet orienteret om, at han har forladt retten, fortæller vagtchef Bjørn Pedersen.

Drengen Noahs død var i første omgang noget af et mysterium. I pressen fortalte hans mor, Jeanette Ry, om, hvordan hun tog afsked med sit barn, som lægerne først troede led af lungebetændelse.

- Der var intet, jeg kunne gøre. Jeg kunne kun se på Noah, der lå i gangen, mens lægerne og ambulancefolkene kæmpede for at redde hans liv, sagde Jeanette ry til JydskeVestkysten tilbage i februar 2017.

- Til sidst sagde de til mig, at hans eneste chance - og den var meget lille - var at flyve ham i helikopter til Rigshospitalet, fortalte Jeanette Ry dengang.

Da drengen blev erklæret død på hospitalet, troede Jeanette Ry, at det var på grund af lungebetændelse. Men obduktionen afslørede noget andet. Den lille krop var fuld kvæstelser.

Leveren var sønderrevet. Det samme var milten. Der var blødninger i lungerne og blodudtrædninger omkring nyrerne og i tarmene.

Politiet valgte på den baggrund at anholde den 31-årige mand, som på det tidspunkt var kæreste med Jeanette Ry. Han nægtede sig skyldig og fik altså medhold i byretten. Men nu står han til en straf på flere års fængsel.

