I maj 2018 blev Yahya Hassan holdt fanget og frarøvet 60.000 kroner. To mænd er fredag blevet idømt fængsel.

Vestre Landsret har stadfæstet straffen til to mænd for sidste år at holde digteren Yahya Hassan fanget og frarøve ham 60.000 kroner.

Det oplyser landsretten fredag.

Ved Retten i Viborg i november 2018 fik den ene mand på 38 år ti måneders fængsel, mens 30-årige Yustininian Byombalirwa blev idømt fængsel i to år.

Det var tidligt om morgenen den 26. maj 2018, at digteren anmeldte de to mænd til politiet. De havde kort forinden holdt ham fanget i den 38-åriges lejlighed i Silkeborgs midtby, hvor de truede med en saks og en kniv.

Det skrev Midtjyllands Avis dengang.

De to mænd truede digteren til at udlevere 60.000 kroner, som han havde medbragt i et pudebetræk.

Det lykkedes Yahya Hassan at slippe væk fra lejligheden ved at springe ud fra en altan på 2. sal og ned på et bord. Herefter alarmerede han politiet.

Den nu 38-årige mand forklarede i byretten, at Yahya Hassan var på besøg i hans lejlighed, fordi de var venner. Byombalirwa forklarede, at den aften var første gang, at han mødte digteren.

Den yngste fik i byretten en hårdere straf, da han også blev dømt for andre forhold - blandt andet for trusler mod en ekskæreste samt for røveri mod en anden mand.

Yahya Hassan, der blev kendt for sin anmelderroste digtsamling "YahyaHassan" i 2013, blev i december 2017 løsladt efter at have afsonet en dom på et år og ni måneders fængsel. Straffen fik han for at have skudt en 17-årig mand i foden i det vestlige Aarhus.

I oktober 2018 blev han ved Retten i Aarhus idømt psykiatrisk behandling, efter at han erkendte 42 lovovertrædelser.

De lød på alt fra vold og trusler til hærværk og brud på tilhold mod at opsøge en ekskæreste.

/ritzau/