Vestre Landsret er enig med Retten i Kolding i, at Kim Søemod dræbte sin ekskone i Give i december 2019.

Kim Søemod er skyldig i drab på sin ekskone, Iben Salling Syrik.

Det slog Vestre Landsret fast torsdag. I maj sidste år kom Retten i Kolding frem til samme konklusion.

46-årige Søemod erkendte i byretten at have begået grov vold mod sin 38-årige ekskone 8. december 2019 ved at have slået hende i hovedet med en jernstang to gange. Men han nægtede sig skyldig i anklagen om drab.

Han ankede derfor også på stedet sin dom til landsretten. Han ville frifindes, men det skete altså ikke.

Iben Salling Syrik blev fundet død i et udendørs spabad i et sommerhus ved Give 9. december 2019. Hun boede i sommerhuset op til sin død.

Umiddelbart efter drabet blev eksmanden, Kim Søemod, anholdt, men i løbet af knap et døgn blev han løsladt igen.

Efter et år gjorde politiet status.

Da var der blevet skrevet flere end 2400 rapporter i sagen. Både Forsvaret, hunde og dykkere havde været med til at lede efter spor, ligesom betjente havde set overvågning igennem og talt med vidner.

Først to år efter drabet blev Søemod anholdt igen og denne gang varetægtsfængslet.

Mens landsretten torsdag afsagde kendelse angående Kim Søemods skyld, så vil der først 13. marts blive afsagt dom i sagen. I byretten blev Søemod idømt 12 års fængsel.

