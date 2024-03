Sedad Hanic har fået sin livstidsdom stadfæstet i Vestre Landsret. Han skød og dræbte i 2021 sin ekskone.

Vestre Landsret har stadfæstet en livstidsdom, som Sedad Hanic i maj sidste år i Retten i Aalborg blev idømt for at have skudt og dræbt sin ekskone, Hedvig Blanka Sardi, foran parrets børn.

Det skriver Statsadvokaten i Viborg på det sociale medie X.

Hanic, der er fra Herning, dræbte i september 2021 sin ekskone, som blev skudt i hovedet, foran en opgang på Skelagervej i Aalborg.

Deres børn, der dengang var seks og otte år gamle, var vidner til drabet og prøvede at forhindre det, skriver Vestre Landsret i et domsresume på sin hjemmeside.

Ud over drabet er Sedad Hanic skyldig i 34 gange at have brudt et tilhold mod at kontakte kvinden, som han blev skilt fra i 2017.

Han skrev blandt andet: "Jeg lever og ånder for mine børn. Jeg dræber dig gerne". Og i en anden e-mail: "Jeg sætter livet på spil nu. Enten tager du mit liv, eller jeg tager dit. Jeg gør det med glæde."

Hedvig Blanka Sardi havde anmeldt bruddene på tilholdet til politiet, og det var planen, at Sedad Hanic skulle i retten i sagen 11 dage efter drabet.

Den 41-årige kvinde var også blevet udstyret med en overfaldsalarm, som hun aktiverede, da manden pludselig dukkede op på hendes adresse.

Men inden politiet nåede frem, var kvinden blevet skudt. Hun døde kort tid efter af sine kvæstelser.

Den 53-årige erkendte i byretten at have skudt sin ekskone. Men det var ikke planen, at kvinden skulle dø, lød det dengang fra manden.

- Der var ikke en plan. Jeg ville bare snakke med hende, sagde han.

Manden har også erkendt, at han forinden havde placeret en gps-tracker på hendes bil, så han kunne følge hendes færden.

Han har forklaret, at forholdet til ekskonen blev forværret, fordi han ikke fik lov til at se børnene i det omfang, han ønskede.

/ritzau/