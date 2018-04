27-årige Alexander Jensen er af Østre Landsret blevet idømt fængsel på livstid for dobbeltdrab på Langeland.

København. Østre Landsret har torsdag stadfæstet Retten i Svendborgs dom om fængsel på livstid til 27-årige Alexander Jensen for drabet på sin højgravide ekskæreste og hendes nye mand.

Drabene fandt sted i byen Snøde på Langeland klokken 20.45 17. april 2016.

Alexander Jensen skulle aflevere sin og ekskærestens fælles datter på fem år, da han på tæt hold skød og dræbte parret med et oversavet jagtgevær.

Først påkørte han sin ekskæreste, 23-årige Nanna Olsen, og hendes mand, 35-årige Finn Larsen.

Derefter skød han ekskæresten to gange, én gang i hovedet og én gang på kroppen. Finn Larsen blev ligeledes ramt to gange af skud, én gang i ansigtet og én gang i armen.

27-årige Jensen har i byretten erkendt drabene, men han har afvist, at de skete efter forudgående planlægning.

Byretten fandt dog, at det netop var planlagt på forhånd. Det samme gjorde landsretten torsdag.

En måned før hændelsen havde Jensen købt jagtgeværet på hjemmesiden guloggratis.dk og skaffet ammunition. Han havde desuden foretaget en del søgninger på nettet på blandt andet "lejemord" og "jalousidrab", inden drabene fandt sted.

Alexander Jensen havde anket byrettens dom, med håb om at straffen blev nedsat til 16 års fængsel, den højeste tidsbestemte straf, man kan få i Danmark.

Da sagen blev ført i byretten sidste år, fik nævningetinget højst usædvanligt lov til at holde jagtgeværet, der blev brugt til at dræbe parret.

Det skulle ifølge forsvarsadvokat Ulrik Sjølin være med til at vise nævningerne, at våbnet var svært at håndtere, og at det ene af skuddene af den grund var blevet affyret ved en fejl.

Undervejs i sagen blev der ligeledes fremvist sms'er, hvor den 27-årige skiftevis fortæller sin ekskæreste, at han elsker hende, for derefter at true med at dræbe hende.

