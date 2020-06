Tidligere ejer af Café Sommersko-imperiet i København idømmes tre år og ni måneders fængsel for bedrageri.

Systematisk bedrageri og snyd med moms udløste sidste år en fængselsdom til en tidligere ejer af caféer og restauranter i København.

Mandag har Østre Landsret stadfæstet byrettens dom mod den forhenværende københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi.

Han idømmes tre år og ni måneders fængsel.

Det skriver Østre Landsret på sin hjemmeside.

Bahram Sari Beliverdi har stået i spidsen for det, der er blevet omtalt som Café Sommersko-imperiet i hovedstadsområdet.

Han har nægtet sig skyldig og ankede byrettens dom, men formåede altså ikke at overbevise Østre Landsret om sin uskyld.

I anklageskriftet var der 44 tiltalepunkter mod Bahram Sari Beliverdi, og han er kendt skyldig i samtlige af dem. Foruden bedrageri og momssvindel er han dømt for at overtræde fødevarelovgivningen.

Foruden fængselsstraffen skal han betale en bøde på godt en million kroner. Og så er Bahram Sari Beliverdi blevet frataget retten til at stifte et selskab og være medlem af et selskabs bestyrelse.

En medtiltalt - Babak Sari Beliverdi - er blevet idømt to år og seks måneders fængsel i samme sag.

