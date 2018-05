Den livstidsdømte Peter Madsen håber, at Østre Landsret vil lade ham slippe billigere for drabet på Kim Wall.

København. Ankesagen mod den drabsdømte Peter Madsen er tirsdag blevet berammet til hovedforhandling i Østre Landsret.

I alt skal retten bruge tre dage på at afgøre Madsens skæbne: Det drejer sig om 5., 12. og 14. september 2018, oplyser Statsadvokaten i København.

Østre Landsrets opgave bliver alene at udmåle straffen til den 47-årige ubådskaptajn.

For selv om Madsen kategorisk har nægtet det bestialske drab på svenske Kim Wall, har han valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig.

Derfor er håbet alene, at dommerne i landsretten vil straffe forbrydelsen mildere end Københavns Byret. Her valgte en enig domsmandsret 25. april at idømme Madsen landets strengeste straf: fængsel på livstid.

Under sagen i byretten hævdede Madsen, at 30-årige Wall døde som følge af en ulykke om bord på ubåden "UC3 Nautilus" om aftenen 10. august 2017. Men den forklaring valgte byretten at forkaste som en løgn.

I stedet fandt retten det bevist, at Peter Madsen nøje planlagde og forberedte mishandlingen og drabet på sin svenske passager.

- Der er tale om et kynisk og planlagt seksuelt overgreb og drab af særdeles brutal karakter på en tilfældig kvinde, sagde retsformand Anette Burkø under domsafsigelsen.

På trods af de brutale omstændigheder hører det til de absolutte sjældenheder, at drabssager med et enkelt offer giver livstid.

Gennem de seneste ti år er 14 personer - ud over Madsen - blevet idømt livstid, men kun i tre af sagerne har den dømte ikke slået mere end én person ihjel.

Den nyeste af disse sager stammer fra november 2017, da den 49-årige Christian Andersen i Vestre Landsret fik livstid for det delvist planlagte rovmord på en kvinde i hendes hjem ved Videbæk.

Det var imidlertid den omstændighed, at Andersen tidligere var dømt for drab, der gjorde, at både by- og landsret landede på livstid. Den dom er i øvrigt anket til Højesteret.

I en anden sag, der på mange måder minder om ubådssagen, blev den 45-årige førtidspensionist John Knudsen tilbage i 2010 straffet med livstid for gennem 30 timer at have sexmishandlet en fremmed kvinde på sin båd i Haderslev.

Senere kvalte han hende og smed liget i Haderslev Fjord - lænket til en stor blyklods. Foruden drabet blev John Knudsen dømt for besiddelse af børneporno og for at have forgrebet sig seksuelt på en niårig pige.

Den tredje sag, hvor ét drab udløste livstid, omhandlede morfaren Jørgen Saugsteds nedskydning af sin tidligere svigersøn og dennes advokat i fogedretten i København i september 2014.

Advokat Anders Lindholt mistede livet, mens den sårede svigersøn angiveligt kun overlevede, fordi Saugsted løb tør for ammunition.

Spørgsmålet er nu, om Østre Landsret vil taksere Peter Madsens forbrydelse lige så hårdt.

Hvis det ikke sker, vil anklagemyndigheden angiveligt kræve forvaring.

Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste mulighed for, at ikke-sindssyge kriminelle kan spærres inde på ubestemt tid.

/ritzau/