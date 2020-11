Samlet er tiltalte idømt lidt over 20 års fængsel for et groft bandeoverfald på Nørrebro, der skete i 2018.

Østre Landsret har torsdag skærpet straffene til 13 mænd i en sag om et voldsomt overfald for to år siden i en frisørsalon på Nørrebro i København.

De tiltalte har fået straffe på mellem et år og tre måneders fængsel og to års fængsel. De er også idømt flere års opholdsforbud på dele af Nørrebro, og en af de tiltalte er også blevet udvist.

Samlet er de dermed idømt lidt over 20 års fængsel.

Straffene er hårdere end normalt, fordi retten mener, at det var et opgør mellem grupperinger i bandemiljøet. 11 af de tiltalte er ifølge anklagemyndigheden tilknyttet NNV, mens de sidste to er knyttet til LTF.

- Jeg er tilfreds med, at landsretten har fulgt min påstand om at skærpe straffen og dømme i fuldt omfang og har tillagt det betydning, at volden blev begået i et befærdet beboelsesområde, siger senioranklager Mads Kruse efter dommen.

Overfaldet i DK Frisørsalon nær Den Røde Plads fandt sted om eftermiddagen 16. september 2018.

En mand blev ifølge tiltalen slået med en stol, sparket og stukket i halsen med en kniv. Hans kammerat blev også sparket, ligesom han blev stukket i ryggen og på skulderen med en spids genstand.

Overfaldet stod ifølge Københavns Politi på i 18 minutter. Nogle af de dømte var ikke med til at slå, sparke eller stikke. De stod for eksempel ved døren til frisørsalonen. En enkelt var inde i salonen i kun 48 sekunder.

