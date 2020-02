JP/Politikens Hus får bøde på 250.000 kroner, og chefredaktør Christian Jensen idømmes bøde på 100.000 kroner.

Østre Landsret skærper straffen til JP/Politikens Hus for at offentliggøre en bog om PET i strid med en dommers forbud.

Mediekoncernen idømmes en bøde på en kvart million kroner, mens den ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, får en bøde på 100.000 kroner.

Dermed ændrer landsretten sanktionen betragteligt i forhold til den afgørelse, som Københavns Byret kom frem til i januar sidste år.

Dengang fik Christian Jensen en bøde på 50.000 kroner, mens JP/Politikens Hus blev straffet med en bøde på 100.000 kroner.

Dommen er afsagt i en privat straffesag, som Politiets Efterretningstjeneste anlagde, fordi dagbladet Politiken 9. oktober 2016 valgte at offentliggøre hele bogen "Syv år for PET", som i høj grad drejer sig om den tidligere PET-chef Jakob Scharfs vurderinger af en række terrorsager.

Offentliggørelsen skete, selv om en dommer i Københavns Byret forinden havde nedlagt et midlertidigt forbud. Dette indgreb var ønsket af PET, som ville have klarlagt, om bogens udgivelse kunne skade tjenestens arbejde.

I præmisserne understreger landsrettens dommere, at det i et demokratisk samfund må anses for nødvendigt at kunne sanktionere forsætlige overtrædelser af forbud og påbud, som er nedlagt af domstolene.

/ritzau/