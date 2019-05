En lærling blev i 2016 udsat for vold. Torsdag skærper landsret dom til en mand, mens to får mildere straffe.

En mand, der over et halvt år i 2016 udsatte en håndværkerlærling for grov vold, straffes med fængsel i ti måneder. Syv af dem gøres betinget.

Det beslutter Vestre Landsret torsdag.

Manden, der er håndværkersvend, skulle blandt andet have tvunget et kosteskaft eller en tømrerblyant op i lærlingens endetarm.

I byretten fik manden otte måneders fængsel.

Han var dog ikke alene om forbrydelsen. Yderligere tre blev dømt i byretten, og to af dem valgte også at anke til landsretten.

De har begge fået mildere straffe. Mens den ene straffes med seks måneders fængsel, hvoraf fire måneder af straffen er betinget, får den anden fængsel i 60 dage.

Alle de dømte i sagen torsdag skal desuden udføre samfundstjeneste som en del af straffen.

De skal også samlet betale 10.000 kroner i erstatning til håndværkerlærlingen. Svenden, der fik den længste straf, skal også alene betale 10.000 kroner til lærlingen.

I byretten forklarede de tiltalte, at der var tale om drengerøvsagtige drillerier, en form for værkstedshumor. Sådan så lærlingen dog ikke selv på overgrebene, og både by- og landsret har fundet håndværkerlærlingens forklaring troværdig.

Lærlingen forklarede i byretten, at han udstod de fem tilfælde af vold, fordi han frygtede for sin uddannelse. Han var bange for at miste sin læreplads, hvis han fortalte om mishandlingen til nogen.

Den grove vold fandt sted fra marts til september 2016 på byggepladser i Horsens, Odense og på firmaets adresse i Kolding.

Efter dommen i byretten blev de dømte mænd fyret.

/ritzau/