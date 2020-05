Østre Landsret har idømt en mand 12 år og 6 måneders fængsel for drabet på en 47-årig mand i Skælskør.

Dermed slap han halvandet år billigere i forhold til den dom, som Retten i Næstved nåede frem til i november sidste år. Her lød straffen på 14 års fængsel.

Om aftenen den 28. oktober 2018 blev offeret ramt af et knivstik i hjertet i opgangen til Jernbanevej 10. Han var i live i tre dage, men stikket førte til forblødning og hjernedød, og til sidst afgik han ved døden.

Ud over manddrab blev Michael Weber dømt for ulovligt at have været i besiddelse af to haglgeværer med tilhørende ammunition.

Han har under sagen erkendt, at det var ham, der førte kniven mod den 47-årige. Men han ville ramme ham i armen - ikke i hjertet, lød hans forklaring.

Det passede dog ikke med de lægelige oplysninger i sagen og forklaringer fra vidner, der overværede episoden på afstand.

Ifølge obduktionsrapporten er kniven blevet stukket ind i en vinkel, som retten altså ikke kan få til at harmonere med Michael Webers forklaring.

De to mænd kendte hinanden i forvejen, og inden knivstikkeriet havde de været til en sammenkomst i nærheden.

I Østre Landsret skulle tre juridiske dommere og ni nævninger afgøre skyld og straf i sagen. De tre juridiske dommere og seks nævninger var enige om, at Michael Weber skulle dømmes for drab.

- Men tre nævninger ville følge min påstand om, at der var tale om vold med døden til følge, siger mandens forsvarer, Berit Ernst.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at der var et uvenskab mellem de to mænd, og at der havde været noget tumult forud for knivstikket.

- Om det er derfor landsretten nedsatte straffen, eller om man har set med mildere øjnene på våbenbesiddelsen, fremgår ikke af dommen, siger Berit Ernst.

