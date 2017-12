Ny kurs er indledt. Dommere godkender rumænsk garanti for acceptable fængselsforhold.

Esbjerg. Vestre Landsret har godkendt, at en rumænsk mand kan udleveres til hjemlandet, hvor der venter ham en straffesag.

Landsretten er enig med den byretsdommer i Sønderborg, der forleden også sagde god for udleveringen, oplyser anklagerfuldmægtig Trine Schjødt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Afgørelsen er tegn på en ny kurs. Tidligere i år vakte det opsigt, da Højesteret afviste at udlevere fire rumænere. Begrundelsen var, at pladsen i de rumænske fængsler var for trang i forhold til de krav, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg tidligere har stillet.

Tre kvinder, der bor i Danmark, og som i Rumænien er tiltalt i en udløber af den såkaldte Hvepsebo-sag, samt en lastbilchauffør, som er efterlyst til afsoning af en dom, slap efter Højesterets indgriben i første omgang for at blive udleveret.

Imidlertid mener professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, at Højesteret kan have overfortolket den tidligere afgørelse fra Strasbourg, har han i en kronik i Politiken skrevet.

I den aktuelle sag har Rumænien givet de danske myndigheder garanti for, at manden vil få tilfredsstillende fængselsforhold, og derefter har Rigsadvokaten besluttet at sætte udleveringen i værk. Det er denne afgørelse, som dommerne i to retsinstanser nu har taget stilling til.

Forleden luftede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sin tilfredshed med de nye toner.

- Der er tale om en meget positiv udvikling, som vi vil følge tæt, sagde ministeren.

I to forskellige sager, hvoraf den ene er den fra Sønderborg, har Rigsadvokaten sagt ja til udlevering.

Den nu udleverede er i hjemlandet anklaget for økonomisk kriminalitet. I Danmark blev han anholdt og sigtet, fordi han var i besiddelse af falske papirer.

/ritzau/