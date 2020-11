Friheden til at danne foreninger er en væsentlig frihedsrettighed, siger Østre Landsret - men forbyder LTF.

Østre Landsret opløser torsdag den voldelige bande Loyal To Familia i medfør af Grundloven. Landsretten er enig med Københavns Byret.

Det er første gang i næsten 100 år, at landsretten har taget stilling til, om en forening virker ved vold, og om den derfor kan opløses ved dom.

- Vi har fundet, at LTF virker ved vold, siger retsformanden ved domsafsigelsen.

- Det har ikke været enkelt, siger han om det krav, som anklagemyndigheden har præsenteret domstolene for.

- Det er særdeles væsentligt for vores samfund, at man har den frihedsrettighed, siger han om retten til at danne foreninger.

LTF kom til verden i 2013. Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud i september 2018 efter et stort antal voldelige episoder med skud i det offentlige rum.

Byretten godkendte indgrebet i januar i år, og nu har landsretten stadfæstet den afgørelse.

/ritzau/