Det var diskrimination, da mænd fra Sri Lanka og Somalia blev afvist ved natklubber, afgør Østre Landsret.

København. To mænd fra Sri Lanka og Somalia blev diskrimineret på grund af deres etnicitet, da de en septembernat i 2015 blev afvist ved to forskellige natklubber i Odense.

Det har Østre Landsret mandag afgjort i en civil ankesag.

Det oplyser Camilla Michaelsen, der er advokat hos Kammeradvokaten, som repræsenterer Ligebehandlingsnævnet og de to mænd.

Landsretten er dermed kommet frem til samme resultat, som byretten gjorde sidste år.

Det er første gang, at landets næsthøjeste retsinstans tager stilling til sager om racediskrimination. Derfor kan den få stor betydning for lignende sager i fremtiden, vurderede advokaterne for begge parter inden domsafsigelse.

Det er ulovligt at diskriminere direkte eller indirekte på baggrund af etnisk oprindelse, køn, alder, religion og seksualitet.

Indirekte forskelsbehandling er, hvis man bliver afvist med én grund, selv om årsagen er eksempelvis ens etnicitet.

Striden opstod, da de to mænd, som er i midten af 30'erne, med en halv times mellemrum blev nægtet adgang til to forskellige klubber under en bytur i Odense i 2015.

Mændene har i retten forklaret, at dørmændene ikke gav en grund til afvisningerne, og de mener derfor, at deres hudfarve forhindrede dem i at komme indenfor.

Mens de ikke måtte feste på klubberne, blev både mænd og kvinder af etnisk dansk oprindelse efterfølgende lukket ind. Den ene mand har i retten sagt, at han selv var en smule beruset under byturen, mens hans kammerat ikke drak alkohol.

Diskotekerne har nægtet, at mændenes hudfarve havde nogen som helst betydning.

Ifølge klubbernes advokat, Allan Stohn, har dørmændene uafhængigt af hinanden sagt, at den ene af mændene var for fuld den pågældende aften.

Desuden har venneparret været i byen de pågældende steder et hav af gange både før og efter episoden.

Inden landsrettens domsafsigelse havde Stohn vurderet, at natklubber over hele landet ville få det svært, hvis udfaldet blev det samme som i byretten.

- Så tror jeg, at diskotekerne får problemerne med de her sager fremadrettet. Barren sættes meget lavt for, hvad der skal til for at blive dømt, sagde han.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få kontakt til Stohn for at få en kommentar til dommen.

/ritzau/