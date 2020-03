Bandeleders trusler får ikke konsekvenser for forældrenes boligsituation, har Østre Landsret bestemt.

Østre Landsret har bestemt, at forældrene til grundlæggeren af banden Loyal To Familia kan blive boende i deres lejlighed på Nørrebro i København.

Det oplyser advokat Jakob Dalsgaard-Hansen, som har repræsenteret forældreparret i landsretten.

I efteråret 2018 besluttede boligretten ved Københavns Byret, at parret skulle forlade deres lejlighed, fordi deres søn var dømt for trusler mod en politimand på Blågårds Plads i København. Shuaib Khan var leder af Loyal To Familia.

Forældrene ankede kort tid efter dommen til landsretten.

Jacob Dalsgaard-Hansen fortæller, at forældreparret er tilfredse med ændringen af dommen.

Landsretten begrunder blandt andet afgørelsen med, at parret har boet i lejligheden i 34 år uden klager.

- Forbrydelsen er ikke så grov i forhold til andre afgørelser, hvor man smider folk ud, siger han.

Derudover har Østre Landsret vurderet, at en eventuel udsmidning ikke ville medføre, at Shuaib Khan ikke dukker op på Blågårds Plads på Nørrebro i København igen, forklarer advokaten.

- De (forældrene red.) har ikke set ham i lang tid, så på den måde giver det også mening, at de ikke skal flytte, når han ikke er de, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

/ritzau/